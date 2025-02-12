Kayıp Kadının Evinde Kemik Kalıntıları Bulundu

GÜLŞEN ÇOĞULU’NUN YALNIZ YAŞAMASI

Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında yaşayan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce vefat ettikten sonra yalnız bir yaşam sürmeye başladı. Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan Çoğulu’nun, eşinin önceki evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile pandeminin ardından irtibatlarının koptuğu öğreniliyor. 3 yıl boyunca Gülşen Çoğulu’na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildiriyor.

POLİS EKİPLERİNE İHTİYAÇ DUYULDU

R.Ç.’nin başvurusu üzerine polis ekipleri, kendisi ve bir çilingir ile birlikte Gülşen Çoğulu’nun Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitme kararı alıyor. Kapıyı çilingir aracılığıyla açtıran polis, girdikleri dairede dikkatsiz bir durumla karşılaşarak, inceleme başlatıyor.

KEMİKLERİN İNCELEMESİ YAPILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada, yatak odasında, üzerindeki giysiler kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu’nun kemikleri bulunuyor. Yapılan tespitlere göre, Çoğulu’nun uzun bir süre önce yaşamını yitirdiği anlaşılırken, geride yalnızca kemiklerinin kaldığı belirleniyor. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor. Gülşen Çoğulu’nun evi ise mühürleniyor.