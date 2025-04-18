Kayıp Kedi Badem Bulundu, Mutlu Oldular

KAYBOLAN KEDİ ‘BADEM’ BULUNDU

Trabzon’da Mukadder Korkmaz ile kızı Özge Sağlam’ın kaybolduktan sonra sokaklara astıkları afişlerle aradığı 2 yaşındaki ‘Badem’ isimli kedileri, Sibel Kazaz tarafından sahil kenarında bulundu. Anne ve kızı, 10 gün süren ayrılığın ardından kedilerine kavuştukları için Kazaz’ı altınla ödüllendirdiler. Sağlam, “Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik” diye konuştu.

KEDİ ‘BADEM’ KAYBOLDU

Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan Mukadder Korkmaz ve kızı Özge Sağlam, 2 yaşındaki kedileri Badem’in 7 Nisan’da evin aralık kalan kapısından dışarı çıkarak kaybolması üzerine büyük bir endişeye kapıldılar. Daha önce dışarı çıkmamış olan kedileri için aile sosyal medyada ilanlar paylaşarak, sokak direklerine afişler astılar. Bazı çocukların kediyi gördüklerini söylemesi üzerine belirtilen bölgeler defalarca kontrol edildi fakat Badem’e dair hiçbir iz bulunamadı.

Uzun süre süren arayışın ardından, Sibel Kazaz kediyi sahil kenarında dolmuş durağında buldu. Anne ve kızı, 10 gün sonra kendilerine teslim edilen kediyi bulan Kazaz’a 1 gramlık 2 altın hediye edip ödüllendirdiler. Aile, veteriner kontrolünden geçirilen Badem’e evlerinde yeniden kucak açtı.

Sibel Kazaz, Badem’in bulunmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirtti. “Kedilerin benzerliğini fark edince, ilandaki numaralara videoyu gönderdik. Kedinin sahiplerine de ulaşınca, aranan kedi ‘Badem’ olduğunu doğruladık. Bu mahalle ile bulunduğu mahalle arasındaki mesafe oldukça uzak. Benim de kedilerim var, bu duyguyu anlıyorum. Böyle bir şeye vesile olmak gerçekten çok güzel. Duyarlı olmalı ve hayvanları korumalıyız” dedi.

Yaşadığı olay sonrası kedisine takip cihazı taktırmaya karar verdiğini ifade eden Özge Sağlam, “Kedimiz bulununca çok mutlu olduk. Altın kalpli bir insanı, altınla ödüllendirdik. Ümidimizi kaybediyorduk. Daha fazlasını düşünmüştük. 10 gün sonra, bir telefon sayesinde kedimizi bulduk. Bulunduğu yere kadar nasıl gidebildiğini bilemiyoruz. Aradaki mesafe fazlasıyla uzak. Veterinere götürdük. Bakımı ve aşıları yapıldı. Biraz kilo vermiş fakat onun dışında bir sağlık sorunu yok. Bu olaydan sonra takip cihazı taktırmayı düşünüyorum. Umarım bir daha böyle bir durum yaşamayız” diye konuştu.

Mukadder Korkmaz ise kedisine kavuşmanın verdiği mutluluğu şu şekilde dile getirdi: “Çok ağlamıştım, şimdi çok sevinçliyim. Çok aramıştık, nihayet bulduk. Umudumu kaybetmiştim, bulamayacağımızı düşünmeye başlamıştım. Çok şükür ki kavuştuk. Onu severek büyütüyoruz. O kadar uzaklığa gitmesi gerçekten akıl işi değil. Biraz ürkek, korkuyor ama inşallah düzene girer. Onları koruyup kolluyoruz. Dışarıyı merak ediyordu herhalde, sonuçta yine bize geri döndü. Çok mutluyum.”