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Kayıp Kişi İnegöl’de Ölü Bulundu

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, Karaağaç Caddesi’ndeki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir adamla karşılaştı. Şahsın sağlık durumundan endişe eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hüseyin Keskin’in cesedi bulundu

Yapılan incelemelerde, bu şahsın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğunu belirledi.

Soruşturma süreci başladı

Kaybolma başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin’in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla alakalı olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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