Kayıp Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

KONYA’DA KAYIP KİŞİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Konya’nın Akşehir ilçesinde kaybolan bir kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili olarak, cinayeti işleyen zanlı Kenan Y. ile onun babası Dursun Y. polis tarafından tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN ZANLI BİLGİ VERDİ

62 yaşındaki Mehmet Tural’ın kaybolmasıyla ilgili bir televizyon programına katılan Kenan Y. canlı yayında yaptığı açıklama ile cinayeti itiraf etti. Emniyetteki ifadesinde Kenan Y., “Maktulle arabadan indik, uçurum kenarına geldik. Aramızda tartışma çıktı. Eşimle ilgili küfürlü konuşunca sinirlendim. Belimdeki kurusıkıdan bozma tabancayı çıkardım. Mehmet Tural silahı görünce kaçmak istedi. Ben bir el ateş ettim, sonra kendisi uçurumdan yuvarlandı. Yanına indiğimde hareketsiz yatıyordu. Üstünü ceketle örttüm, taşlarla kapattım ve olay yerinden ayrıldım. Çantada 200 bin lira olduğunu biliyordum. O yüzden ceplerini karıştırmadım. Çantayı alıp arabamla köye gittim. Yolda cep telefonunu suya attım. Silahı ise soğuk hava deposu arkasında toprağa gömdüm. Parayı harcadım.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAMALARA DEVAM EDİYOR

Zanlının gösterdiği bölgede, jandarma ve polis ekipleri arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, mermi izi bulunan bir kafatası ile vahşi hayvanlarca parçalandığı değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kenan Y. ve babası Dursun Y. geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

KAYIP KİŞİ SEVGİYLE ANILIYOR

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktıkça, ilçenin sevilen simalarından biri olan Mehmet Tural’ın, “Temsili Nasreddin Hoca” olarak tanındığı ve 77 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Tural’ın annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemişti. Kenan Y.’nin itirafıyla birlikte olayın gerçek yüzü gün yüzüne çıkmış oldu.