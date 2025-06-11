Kayıp Kız Çocuğu Bulundu, Ailesine Kavuştu

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAYBOLDU

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı köyünde yaşayan 16 yaşındaki E.Y.S., evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Gece saatlerinde evinden çıkan ve bu durumu kimseye bildirmeyen E.Y.S., ailesi tarafından sabah evde olmadığında fark edildi. Aile, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

GİRİŞİM VE ARAMA ÇALIŞMALARI

İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Ekipler, köy çevresinde ve köy içinde, kaybolan çocuğun bulunması için köpekle geniş çaplı bir arama başlattı. Arama çalışmaları sırasında köydeki güvenlik kameraları da incelendi. E.Y.S.’nin en son köy çıkışında bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

ÇOCUKTAN SEVİNDİRİCİ HABER

E.Y.S.’nin kaybolmasından yaklaşık 12 saat sonra sevindirici bir gelişme yaşandı. Genç kızın, evinden 5 kilometre ileride bulunan Aşağıdağ köyündeki bir köylü evinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, E.Y.S.’yi aileine geri getirirken, çocuğunu gören annesi duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan anne, çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.