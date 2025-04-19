Kayıp Kız, Polis Tarafından Bulundu

KAYIP KIZ BULUNDU

Samsun’da dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulundu. Olay, İlkadım ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren Esmanur Kazan’dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

AİLE ARAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜ

Aile bireyleri ve yakınları, Kazan’ı bulmak için sokaklarda dolaşarak vatandaşlara kızlarının fotoğraflarını gösterdi. Görme engelli annesinin yerine kayıp kızı arayan teyze Semra Çam, yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelere de yeğeninin fotoğraflarını astı. Ailenin umutlu bekleyişi, bugün akşam saatlerinde sona erdi.

POLİSİ TAKİP EDEREK BİLGİ ALDILAR

Polis ekipleri, Esmanur Kazan’ı Canik ilçesinde bularak ailesine bilgi verdi. Kayıp genç kızın, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği bildiriliyor.