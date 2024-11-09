Kayıp Kızlarla İlgili Korkunç İtiraf!

KAYBOLAN KIZLAR İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Kızları Fatma ve Gülcan Alıç’ın, 2005 yılında aynı anda kaybolduğunu belirten Alıç ailesi, 7 ay önce emniyete başvurarak yardım istedi. Aile, 19 yıldır kızlarından haber alamadıklarını vurguladı. Kardeşlerinin bulunması için çalışmalara başlayan polis, Fatma ve Gülcan Alıç’ın resmi kurumlarda hiçbir işlem yaptırmadığını tespit etti. Ayrıca hayatta olduklarına dair herhangi bir iz elde edilemedi.

CİNAYET ŞÜPHESİ VE ÖZEL EKİP KURULMASI

Kayıpların öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekip oluşturdu. Bu kapsamda yaklaşık 100 kişinin bilgisine başvuran ekip, Gülcan Alıç’ın dini nikahla yaşadığı Behçet Y. ve kuzeni Mevlüt D. üzerinde yoğunlaştı. Şüpheli kuzenlerin davranışlarından kuşkulanarak, Behçet Y. ve Mevlüt D. gözaltına alındı.

İTİRAF VE CİNAYETİN SEBEBİ

Şüphelilerden Mevlüt D., suçunu itiraf ederek, Behçet Y.’nin Gülcan Alıç ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve bu sebeple onu boğarak öldürdüğünü açıkladı. Bu itiraf, soruşturmanın seyrini değiştirebilir ve kaybolan kardeşlerin akıbetine dair yeni bilgilere ulaşmalarını sağlayabilir.