Kayıp Maden İşçileri Bulundu, Öldü

PERU’DA KAÇIRILAN MADEN İŞÇİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Peru’da geçtiğimiz ay kaçak madenciler tarafından kaçırılan 13 maden işçisinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Bu olay, ülkenin kuzeyindeki Pataz bölgesinde meydana geldi. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, bu bölgede madencilik faaliyetlerinin 30 gün süreyle askıya alındığını bildirdi.

ORDU FAALİYETİ CONTROL ALTINA ALACAK

Boluarte, ordunun maden işletmecisi Poderosa’nın faaliyet gösterdiği bölgeyi kontrol altına alacağını duyurdu. Hükümet, aynı zamanda bölgede bir askeri üs kurmayı amaçlıyor ve sokağa çıkma yasağı uygulamayı planlıyor. Peru Madencilik ve Enerji Bakanı Morge Montoro, madencilik faaliyetlerinin 30 gün daha uzatılmasının mümkün olduğunu belirtti.

KAÇAK MADENCİLİK SORUNU ARTIYOR

Poderosa, Pataz’da yaklaşık 40 kişinin suç çeteleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Bu durum, kaçak madencilik ile ilgili güvenlik endişelerini daha da artırıyor. Olay, Peru’nun maden sektöründeki sorunların bir yansımasını gösteriyor.