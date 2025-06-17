Kayıp Mehmet Tural, cinayet itirafı

Olayın Başlangıcı ve Arama Çalışmaları

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 1 Nisan’dan beri kayıp olan Mehmet Tural (62) için ailesi bir televizyon programına katıldıktan sonra cinayet olayı gün yüzüne çıkmaya başladı. Akşehir’in Doğrugöz Mahallesi’nde yaşayan ve düğünlerde Nasreddin Hoca kostümü giyen Tural, kaybolduğunda ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramalarda Tural’a ait herhangi bir iz bulamadı. Tural’ın annesi, oğlunun bulunması çağrısı yaparak bir televizyon programına katıldı. Ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi.

Sosyal Medya İlişkileri ve İtiraf

Soruşturma devam ederken, Tural’ın sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin lira ve 160 bin lira değerinde altın göndermesi, ardından kendisini ‘istihbaratçı’ olarak tanıtan Kenan Yılmaz’dan (32) yardım istemesi ortaya çıktı. Kenan Yılmaz’ın, Tural’ın kaybolduğu gün Akşehir’in Değirmenköy Mahallesi’nde bulunduğu ve Tural ile son konuşan kişi olduğu öğrenildi. Yılmaz, televizyon programındaki canlı yayınlar aracılığıyla günlerce Tural’ı öldürmediğini savundu. Fakat, bugün yaptığı canlı yayında suçunu itiraf ederek gözaltına alındı.

Cinayet Ayıpları ve Olay Yerindeki İncelemeler

Kenan Yılmaz, Tural’ın elindeki tabancayı almak istediği sırada silahın ateş aldığını, Tural’ın yaralanarak uçuruma yuvarlandığını iddia etti. Yılmaz’ın gösterdiği yerde yapılan incelemelerde mermi saplanmış bir kafatası ve vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kemikler bulundu. Bu kemikler incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Ceset Parçaları ve Yer Keşfi İle Gelişmeler

Bölgedeki çalışma neticesinde, polis ve jandarma ekipleri ceset parçalarına ulaştı. Daha sonra İstanbul’dan Yılmaz, olay yerinde ekiplere olayı nasıl gerçekleştirdiğini aktardı. Yer keşfi sonrasında Yılmaz, işlemleri için Akşehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat ise sürüyor.