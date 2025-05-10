Kayıp Nagihan’ı Dayısı Öldürdü, Betonla Kapatıldı

KAYIP NAGİHAN’IN ACILI HİKAYESİ

Kütahya’da bir yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Nagihan’ın cesedinin, birlikte yaşadıkları evin önündeki kuyuya atıldığı ve üzerine beton döküldüğü ortaya çıktı. Dayı Yaşar T.’nin, Nagihan’ın babası Mehmet Uyğur’u öldürmesi nedeniyle tutuklu olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

SON GÖRÜLÜŞÜNÜN ÜZERİNDEN YIL GEÇTİ

Nagihan Uyğur’un kaybıyla ilgili olarak kardeşi H.E.T. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ne başvurarak, kız kardeşinin yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., Nagihan’ın en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını, o zamandan beri kendisinden haber alamadığını ifade etti. Kayıp başvurusu sonrası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

CESEDİ BETONLA KAPATILMIŞ KUYUDAN ÇIKTI

Yapılan araştırmalar, Nagihan’ın iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur cezaevine girdikten sonra, dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldıkları evde öldürüldüğü ve cesedinin betonla kapatılan bir kuyuya atıldığı bilgisine ulaşılmasına neden oldu. Polis ekipleri, yapılan kazılar sonucunda Nagihan Uyğur’un cesedini buldu ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırdı.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA

Nagihan Uyğur’un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, dayısının yanı sıra birçok akraba ve tanıdık dahil 9 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Yaşar T., eşi Havva T., imam nikahlı eşi Emine Ç., kayınbiraderi Osman Ç. ve diğer akrabalar bulunuyor. İfadelerinin alınmasının ardından, G.U. isimli kız kardeş serbest bırakılırken diğer şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLEDEKİ CİNAYET İDDİALARI

Ayrıca, Yaşar T.’nin, Nagihan’ın babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürme suçundan firari olduğu ve bu olayla ilgili geçen şubatta yakalandığı öğrenildi. Anne Hatice Uyğur’un eşini öldürerek gömdüğü beyanı ile daha önce tutuklandığı belirtiliyor. Aile, 2011’deki cinayet sonrası büyük şehirlerden Kütahya’ya göç etti.

INFRAZ KARARI VIDEOLARI VE YENİ İDDİALAR

Yürütülen soruşturmada, Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T. tarafından uzun süre cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor ve bu durumun aile içerisindeki bazı bireylerce bilindiği öne sürülüyor. 2023 Eylül ayında, Yaşar T.’nin liderliğindeki toplantıda Nagihan için bir ‘infaz’ kararı alındığı ve genç kızın boğularak öldürüldükten sonra kuyuya attığı iddiaları gündeme geldi. Nagihan’ın iki kız kardeşi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma devam ediyor.