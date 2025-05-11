Kayıp Nagihan Uyğur’un Ölümü Araştırılıyor

GİZEMLİ KAYIP CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahya’da 1 yıldır kayıp olarak aranan Nagihan Uyğur’un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra öldürüldüğü ve birlikte yaşadıkları evin önündeki kuyuya atıldığı belirlendi. Cesedi, üzerine beton dökülen kuyuya yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. Nagihan’ın babası Mehmet Uyğur’un öldürülmesi suçlamasıyla tutuklu olan Yaşar T. ile birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı, bunların 8’i tutuklandı.

KAYIP BAŞVURUSU VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Nagihan Uyğur’un kardeşi H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak kız kardeşinin yaklaşık bir yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını belirtti. Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olaya yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı ve yakınları ile arkadaşlarının ifadelerini aldı. Yapılan araştırmalarda, Nagihan’ın annesinin cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CESET BULUNDU, SORUŞTURMA GÖRÜLDÜ

Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki adrese giden polis, evin giriş katındaki zemininde anormal bir alan buldu. Üzeri betonla kapatılan kuyu, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla kazıldı ve Nagihan Uyğur’un cesedi orada bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca, cesedin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkalarına satılacağı da tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINDI

Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, dayısı Yaşar T., eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35) ve diğer akrabalar gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde verilen ifadeler sonrasında 9 şüpheli Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. serbest bırakılırken, diğerleri ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, Yaşar T.’nin Nagihan’ın babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürülmesine dair soruşturmada firar etmiş olduğu ve 2023’te tutuklandığı öğrenildi.

AİLENİN TARİHİ VE DÖNGÜSEL CİNAYETLER

İddialara göre 2011’deki cinayetten sonra aile, Gaziantep ve Antalya’dan Kütahya’ya taşınmış. Soruşturma kapsamında, Nagihan’ın dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradığı ve bu durumun aile üyeleri tarafından bilindiği ifade ediliyor. Ayrıca, Yaşar T.’nin eşlerinin durumu kabullenmemesi üzerine genç kız için ‘infaz’ kararı alındığı iddiaları bulunuyor. Toplantıda, Nagihan’ın boğulup kuyuya atılmasına karar verildiği ve üzerinin betonla kapatıldığı öne sürülüyor. Bunun yanı sıra, Hatice Uyğur’un iki çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek koruma altına alındı. Soruşturma devam ediyor.