Kayıp Nurettin Toraman’ı Arıyorlar

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arnavutköy’deki Karaburun sahilinde, deniz kenarında fotoğraf çekerken dalgalara kapılıp kaybolan Nurettin Toraman’ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5’inci günde sürüyor. Olay, 15 Ağustos tarihinde Karaburun sahilinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Nurettin Toraman, sahile yaklaşırken yüksek dalgalara aldırış etmeyerek fotoğraf çekmeye çalıştı. Ancak bir anda dalgaların etkisiyle sürüklenerek gözden kayboldu.

HEMEN MÜDAHALE BAŞLADI

Toraman’ın bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, 5’inci gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterler, dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı botlar aktif olarak arama çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, sahil hattında 75 kişilik bir arama kurtarma ekibi, kıyı boyunca sistematik bir tarama gerçekleştiriyor.

AİLESİNDEN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Kayıp gencin dedesi Mehmet Ali Şirin, arama faaliyetlerini umutla takip ettiğini belirterek, “Torunum bir dalgaya kapılıp gitmiş. Kaymakamımızdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlarımız da çok uğraşıyor. Bizim talebimizden fazla çalışıyorlar. Sabah namazında camide dua ettik, inşallah bugün bulunur diye bekliyoruz. Burada bize çok yardımcı oldular. Yemek masrafımızı karşıladılar. Kalacak yer ayarladılar. Helikopter talep ettik, hemen gönderdiler. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde duygu dolu ifadelerde bulundu.