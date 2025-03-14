Kayıp Nuriye Parmaksız 3 Aydır Bulunamadı

NURİYE PARMAKSIZ’IN BULUNAMAMASI

Adıyaman’da, yaklaşık 3 aydır kayıp olarak aranan Nuriye Parmaksız’ın akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak’tan bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız için yapılan kapsamlı arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Farklı bölgelerde gerçekleştirilen arama çalışmaları, en son görüldüğü alanlarda yoğunlaşmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE YÖNTEMLER

AFAD, jandarma, polis ve gönüllü vatandaşların katılımıyla düzenlenen arama faaliyetlerinde, karada detaylı araştırmalar yapılırken, insansız hava aracı (İHA) ve drone kullanarak da havadan takip sağlandı. Nuriye Parmaksız’ın Göksu Nehri’ne düşüp HES baraj gövdesine sürüklenmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bu sebepten dolayı baraj kapakları kontrollü bir şekilde açıldı ancak suların boşaltılmasına rağmen bulunamadı.

DUYURU VE CAMİA DESTEĞİ

Nuriye Parmaksız’ın akıbetine yönelik yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Adıyaman’ın kent merkezine ve farklı ilçelerine afişler asıldı. Afişlerde, Nuriye Parmaksız’ın fotoğrafına yer verilirken, gören veya duyan kişilerin belirtilen numaraları aramaları rica ediliyor. Yaklaşık 3 aylık bir süreçte devam eden aramalar, Nuriye Parmaksız’ın bulunması için yoğun çaba harcamaya devam ediyor.