Kayıp Osmanlı Gemisi Keşfedildi, Bulgular Eşsiz

GEMİDEKİ BULUNTULARI AÇIKLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz’de keşfedilen kayıp Osmanlı gemisi hakkında önemli bilgiler verdi. “Türkiye’de kazısı yapılan ilk ve tek 17’nci yüzyıl Osmanlı batığında; 30’dan fazla tüfek, 50’den fazla humbara, binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı’nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek” şeklinde konuştu. Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ecdadımızın izini sadece karada değil, denizlerde de sürüyoruz. Bakanlığımızın ‘Geleceğe Miras Projesi’ ile eşsiz mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarıyoruz” dedi. Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkan Osmanlı batığından silahlar, porselenler ve satranç takımları gibi pek çok eşsiz buluntu elde edildi.

ASKERİ MÜHİMMATIN KEŞFİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, geminin boyutları yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde. Çalışmalar sonucunda, geminin karaya oturup bordasına yan yatarak battığı anlaşıldı. Kızlan Osmanlı Batığı Sualtı Kazısında gerçekleştirilen araştırmalarda en dikkat çekici buluntular askeri mühimmat grubuna ait oldu. İlk kez bir batıkta 30’dan fazla Osmanlı tüfeği bulundu. Ayrıca 3 binden fazla mermi, çok sayıda barutluk, tabanca, kılıç ve hançer de elde edildi. 50’den fazla humbara, bu batığı Akdeniz’de bu tür mühimmat taşıyan tek örnek haline getirdi.

DEĞERLİ KÜLTÜREL NESNELERİN ORTAYA ÇIKMASI

Çalışmalar sırasında geminin pruva ve pupa bölümlerinde bakır kaplar, ibrikler, kazan kepçeleri, seramik çömlekler, tahta kaşıklar, şimşir taraklar, deri mataralar ve sepetler bulundu. Ayrıca 135 adet Tophane üretimi pipo lülesi ile Osmanlı döneminin bilinen en büyük pipo koleksiyonu gün yüzüne çıktı. Kazıda iki satranç takımı ile bambu paketler içinde 40’tan fazla Çin porseleni de tespit edildi. Bu buluntular, Türkiye karasularında ilk kez ortaya konulan en önemli koleksiyon olma özelliğini taşıyor.

TARİHİ VERİLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Kazı çalışmaları sırasında, üç adet mühür de bulundu. Okunabilen bir mühürde ‘Hüdabende Abdullah Ahmed’ adı ve Hicri 1078 (Miladi 1667-1668) tarihi yer alıyor. Bu bulgu sayesinde batığın tarihi net şekilde belirlenmiş oldu. Geminin kış aylarında battığını gösteren kestaneler, organik buluntular arasında en yoğun grubu oluşturuyor. Kızlan Osmanlı Batığı, imparatorluğun 17’nci yüzyıldaki Akdeniz’deki askeri varlığını ve ticari faaliyetlerini aynı anda belgeleyen ilk örnek oldu. Bulgular, geminin bir çatışma sonrası kıyıya sürüklenerek karaya oturduğunu ve burada yanarak battığını ortaya koyuyor.

ALINAN BULGULAR MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Sürdürülen kazı çalışmaları, tamamen belgelenmiş ilk Osmanlı Dönemi batığını ortaya çıkaracak. Elde edilen buluntuların tamamı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine teslim edilecek. Kazı ekibi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezinin (SUDEMER) teknik altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor.