Kayıp Para Hangi Kentte Bulundu?

ATV’DE YENİ BÖLÜMLER YAYINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Son bölümü büyük bir merak uyandırıyor ve yarışmaya olan ilgi artıyor.

PARA TESLİMATI AÇIKLAMASI

Yarışmada, “Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?” sorusu dikkat çekti. Bu sorunun cevabı, yarışma izleyicileri tarafından araştırılıyor.

DOĞRU CEVAP TOKYO

Cevap seçenekleri arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor. Doğru cevap ise C: Tokyo olarak belirleniyor. Bu bilgi, izleyicilerin yarışmadaki şansı için önemli bir detay oluşturuyor.