Haberler

Kayıp Para Hangi Kentte Bulundu?

ATV’DE YENİ BÖLÜMLER YAYINDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Son bölümü büyük bir merak uyandırıyor ve yarışmaya olan ilgi artıyor.

PARA TESLİMATI AÇIKLAMASI

Yarışmada, “Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?” sorusu dikkat çekti. Bu sorunun cevabı, yarışma izleyicileri tarafından araştırılıyor.

DOĞRU CEVAP TOKYO

Cevap seçenekleri arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor. Doğru cevap ise C: Tokyo olarak belirleniyor. Bu bilgi, izleyicilerin yarışmadaki şansı için önemli bir detay oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.