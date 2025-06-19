Haberler

Kayıp Para, Kopenhag Polisinden

YARIŞMA YENİ BÖÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Son bölümde izleyiciler arasında merak uyandıran bir soru soruldu. Bu sorunun cevabını ise birçok kişi araştırmaya başladı.

KAYIP PARA AÇIKLAMASI NEREDEN GELİYOR?

Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıkladı? Yarışmadaki seçenekler arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor.

Cevap: C

ÖNEMLİ

Haberler

Sincan’da Dolmuş-Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay, Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yunan Unsurları, Türk Karasularına Göçmen İtti

Datça açıklarında, Yunan unsurlar tarafından Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve göç idaresine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.