Kayıp Para, Kopenhag Polisinden

YARIŞMA YENİ BÖÜMLERİYLE DEVAM EDİYOR

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Son bölümde izleyiciler arasında merak uyandıran bir soru soruldu. Bu sorunun cevabını ise birçok kişi araştırmaya başladı.

KAYIP PARA AÇIKLAMASI NEREDEN GELİYOR?

Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde, günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıkladı? Yarışmadaki seçenekler arasında A: Kopenhag, B: Buenos Aires, C: Tokyo ve D: Yeni Delhi yer alıyor.

Cevap: C