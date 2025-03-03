Kayıp Peyzaj Mimarı İçin Aramalar Sürüyor

ŞUANDA DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Kağıthane Gültepe’de iki gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in arama çalışmaları Belgrad Ormanı’nda sürüyor. Ece Gürel’in eşi Sezer Güler, “İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. ‘İstifa edeceğim’ dedi. Hava almaya gidecekti. Telefonu aradık, cevap verilmedi” diyerek duyduğu endişeyi paylaştı. Ece Gürel’den habersiz geçen iki günün ardından, telefonunun son olarak Belgrad Ormanı’nda sinyal verdiği tespit edildi ve arama faaliyetleri burada başlamıştı.

AİLE VE EKİPLERİN ÇABALARI

Arama çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışan Sezer Güler, Ece’nin kaybolduğu zamanla ilgili bilgilere yer verdi. Güler, “11.30 gibi evden çıktı, 14.00’te ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00’te ben aradım, telefon çalışıyordu ama yanıt vermiyordu. 18.00’e kadar kapalıydı, daha sonra tamamen kapandı. Annesi, ‘Hacıosman’da bulunan Kent Ormanı’na hava almaya gidecekti’ dedi. Bu bilgiyi aldıktan sonra oraya yoğunlaştık, ben de oraya gittim” şeklinde konuştu. Ece’nin doğada patika yollarında yürümeyi tercih ettiğini vurgulayan Güler, “En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmıştı sosyal medyaya. Şu an ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleri ile arama devam ediyor” dedi.

SON DURUM VE AİLENİN BEKLENTİLERİ

35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in kaybolmasının ardından ailesinin umut dolu bekleyişi sürüyor. Arama ekipleri, Güler’in telefonunun son kez sinyal verdiği bölgede nöbetleşerek çalışmalarını devam ettiriyor. Ece Gürel’in iş yerinde yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle izin aldığı ve bir tartışma sırasında “Ben de istifa ederim” dediği bilgisi ailenin endişelerini artırıyor. Güler’in bulunması için seferber olan arama ekipleri, her geçen dakikada umutla çalışmalarına devam ediyor.