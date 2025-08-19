Kayıp Safinaz Koca İçin Köpekler Görevde

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Deveciköy’de, 10 Ağustos’tan beri kayıp olan 77 yaşındaki Safinaz Koca’yı bulma amacıyla yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine özel eğitimli köpekler de dahil oluyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı iz takip köpeği “Taka” ve arama kurtarma köpeği “Cirit”, bölgedeki izleri takip etmek için sahada etkin bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen kadavra arama köpeği “Duman” da bu görevlere katıldı.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Beş kilometrelik bir bölgede devam eden arama çalışmaları, termal dronlar ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte, bu özel köpeklerin yardımıyla zorlu arazi şartlarında sürdürülüyor. Ekipler, Safinaz Koca’nın izine ulaşmak için gece gündüz devam eden çabalarını sürdürüyor.