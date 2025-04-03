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Kayıp Sedat Elikara Isparta’da Bulundu

KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Kocaeli’de arkadaşına gitmek amacıyla evinden çıkan ve son olarak Eskişehir’de görüldüğü iddia edilen 15 yaşındaki Sedat Elikara, Isparta’da sağ olarak bulundu. Sedat, Kocaeli’nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra 31 Mart 2025 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

AİLESİ ENDİŞELEİDİ

Yakınları, Sedat’ın kaybolmasının ardından endişeli bir bekleyiş içerisinde bulundu. Ancak polis ekipleri, kayıp gencin Eskişehir’e tren ile geldiği bilgisine ulaştı. Elikara’nın Isparta’da bulunduğu haberi, ailesine büyük bir sevinç yaşattı. Sedat’ın sağ salim bulunması, yakınlarının umutlarının yeniden yeşermesine neden oldu.

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