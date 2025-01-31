Kayıp Yasemin’in 19 Yıl Sonra Cinayeti Çözüldü

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olayların aydınlatılması için yeni bir çalışma başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci’nin davasını yeniden incelemeye aldı. Geçtiğimiz yıl farklı bir kayıp ile ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci’nin 2006’da tüfekle öldürülüp gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip yöntemlerine yöneldi.

KİŞİLER YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmanın sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen Tursun Karabulut (40) ve Ömer Dalbudak (44), geçtiğimiz çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut, ifadesinde Yasemin’i o dönem eşi ile olan ilişkisi yüzünden öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak’tan yardım alarak ormanlık bir alana gömdüğünü itiraf etti.

KEMİKLER BULUNDU

Tursun Karabulut’un tarif ettiği ormanlık alanda gerçekleştirilen kepçe ile arama çalışması sonucunda, Yasemin Dermenci’ye ait olduğu tahmin edilen insana ait kemikler bulundu. Kemiklerin kimliği ile ilgili DNA araştırma süreci başladı.