Kayıp Yüzücü İçin Arama Devam Ediyor

BOĞAZİÇİ YÜZME YARIŞI’NDA KAYIP YÜZÜCÜ

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na yaklaşık 3 bin katılımcı yer aldı. Bu etkinlik çerçevesinde, Rusya’dan Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı’nda kayboldu. İstanbul Valiliği ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp yüzücüyü bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER BİR KAYIP VARLIĞI

İstanbul’da bir başka kayıp vakasından daha söz ediliyor. Belarus Spor Dayanışma Fonu’nun Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul’a iniş yaptı. Kotau, izin aldığı iş yerinde Türkiye’ye gideceğini bildirmedi. İstanbul’a vardıktan sonra eşiyle bir mesajlaşma gerçekleştiren Kotau’dan daha sonra haber alınamadı. Kayıp iş insanının, havalimanından sonra izlediği güzergâh üzerindeki görüntüler inceleniyor.

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

