Kayıp Yüzücü İçin Kamera Kayıtları İncelenecek

KAYBOLAN YÜZÜCÜNÜN ARAŞTIRILMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos tarihinde gerçekleşen yarışta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla boy gösteren Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu. Kayıp sporcunun denize girdiği andan itibaren karaya çıkamadığı anlaşılınca ekipler arama çalışmalarına hız verdi. Üçüncü gününe giren arama faaliyeti, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin koordinasyonu ile sürüyor. Yarışın yapıldığı Kanlıca-Kuruçeşme bölgesinin yanı sıra Boğaz genelinde detaylı bir arama gerçekleştiriliyor. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da kaybolma olayı ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ PLANLANIYOR

Soruşturma sürecinde Cumhuriyet Savcılığı, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na gönderdiği yazıda, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca yarış sırasında alınan tüm görüntülerin ve kamera kayıtlarının toplanarak belgelenmesi talep edildi. Kaybolan Rus yüzücünün yakınlarının tanımlanması ve ifadelerinin alınması amacıyla mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması gerektiği vurgulandı. Savcılık, Svechnikov’u tanıyan yarışmacıların da belirlenerek bilgi sahibi statüsünde ifadelerinin alınmasını talimatlandırdı. Bunun yanı sıra, otel ve hastane kayıtlarının araştırılması ile kaybolan sporcuya ilişkin herhangi bir bilgi girişi olup olmadığının da incelenmesi istendi.