Kayıp Yüzücü İçin KAMERA KAYITLARI İnceleniyor

SPORCU KAYBOLDU

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu. 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun yer aldığı organizasyonda, kaybolan yüzücünün karaya çıkamadığı anlaşılınca arama çalışmaları başlatıldı. Üçüncü gününe giren çalışmalarda deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Kanlıca-Kuruçeşme alanı ve Boğaz’ın diğer bölgelerinde detaylı arama gerçekleştirmeye devam ediyor.

ARAMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, kaybolan Rus sporcunun bulunması için Vaniköy açıklarında dalış yaparak sualtını tarıyor. Aynı zamanda, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da Rus sporcunun kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürecini sürdürüyor.

SAVCILIK GEREKEN GÖRÜNTÜLERİ İSTİYOR

Soruşturma çerçevesinde, savcılık Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı göndererek, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla yarış sırasında kaydedilen tüm görüntülerin ve kamera kayıtlarının toplanmasını talep etti. Ayrıca, kaybolan sporcunun yakınlarının mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması ve yarışta yer alan kişilerin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması isteniyor. Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının da araştırılarak kaybolan sporcunun adına herhangi bir kayıt girişi olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.