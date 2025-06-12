Kayıpları Ararken Düşüp Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÜNDEMİ

Konya’nın Derebucak ilçesinde Kurban Bayramı’nda kaybolan keçisini ararken kayalıklardan dengesini kaybedip düşen genç besici, geçirdiği talihsiz kazada hayatını kaybetti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Taşlıpınar Mahallesi çevresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gencek Mahallesi’nde besicilik yapan 28 yaşındaki Yasin Ali Yukarıtaban, sahip olduğu kurbanlıklardan birinin kaybolmasının ardından kepisini bulmak için arayışa girdi.

DAHA FAZLA ÇABALADI

Kaybolan keçisini uzun süre arayan Yukarıtaban, Taşlıpınar Mahallesi’ndeki kırsal alanda keçinin görüldüğüne dair bir bilgi aldı. Bu bilgiyi değerlendirip yanında av tüfeğini alarak arkadaşlarıyla birlikte belirtilen bölgeye doğru yola çıktı. Arama faaliyetleri sırasında kayalık bir bölgede dengesini kaybeden genç besici, üzerine taşıdığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden saçmalardan yaralandı. Yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Yasin Ali Yukarıtaban, hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun ağırlaşması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç besici, hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Cenazesi, defnedilmek üzere yaşadığı Gencek Mahallesi’ne götürüldü. Yasin Ali Yukarıtaban, öğle namazının ardından yerleşim merkezinin mezarlığında dua ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.