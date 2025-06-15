Kayıpların Acısı İle Yaşayan Baba

MAHMUT ŞAN’IN YAŞAM MÜCADELESİ

Hatay’da büyük bir felakette 3 çocuğunu ve eşini kaybeden gazeteci Mahmut Şan, enkazdan kurtardığı 4 evladına hem annelik hem de babalık yaparak hayata tutunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Antakya ilçesinde bulunan Ürgenpaşa Mahallesi’nde, Şan ailesi depreme Mehtap apartmanında yakalandı. Asrın felaketinde yıkılan apartmanda Mahmut Şan’ın çocukları; Hatice, Muhammed, Selahaddin ve eşi Fatma yaşamını yitirdi. Çöken binadan yaralı olarak kurtulan baba Şan, kızları Kadriye, Cansu, Yağmur ve otizmli Mahmut’u enkazdan çıkarmayı başardı. Eşini ve çocuklarını Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedip hayatta kalan çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

HAYATINA DEVAM EDİYOR

Evlatlarına zaman ayıran ve onlarla yakından ilgilenen Mahmut Şan, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaparak depremde kaybettikleri evlatlarının acısını hafifletmeye çalışıyor. “Depremden önce Babalar Günü’nü ailece kutluyorduk ama artık bu gün bizim için çok hüzünlü geçiyor,” diyor Mahmut Şan. Asrın felaketi sonrasında bayramlar ve özel günlerin kendileri için buruk geçtiğini ifade eden Mahmut Şan, “6 Şubat depremi benim için büyük bir yıkım oldu. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşıyorduk. Bu depremde eşim ve 3 çocuğum hayatını kaybetti. Benim 7 çocuğum vardı. Hepimiz enkazın altında kalmıştık. O sırada, engelli oğlum Mahmut ve 3 çocuğum; Kadriye, Yağmur ve Cansu ile sağ kurtuldum. Hayata karşı ayaktayız ama onlara kaybetmiş gibiyiz. Şu anda 3 çocuğumla hayatı sürdürmeye çalışıyorum.”

ANNE ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR

Depremin ardından Babalar Günü’nün sadece isminin kaldığını belirten Şan, “Bu yüzden çok üzgünüm. Allah hiç kimseye böyle evlat ve eş acısı vermesin,” diyor. “Çocuklarımı okula götürdükten sonra gidip alıyorum. Yemeklerini yapıyoruz. Annesiz evde çok zor geçiyor. Annenin önemi her zaman büyük. Hem babalık hem de annelik yapmak zor ama elimizden başka bir şey gelmiyor. Çocuklarıma annelik ve babalık yapmak, beni hayatta tutuyor,” ifadelerini kullanıyor.