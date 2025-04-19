Kayısı Bahçeleri Zirai Don Zararı Gördü

ZİRAİ DON İNCELEMELERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya’da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemeler gerçekleştirdi. Bayraktar, Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde zarar gören kayısı bahçelerini gezerek durum tespitinde bulundu.

Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirai donun bölgedeki etkilerini yerinde görmek için bu incelemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Kayısının bölge ekonomisi açısından önemli bir ihracat ürünü olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Büyük bir üzüntü içerisindeyiz, büyük değeri olan, bölgenin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan bu ürünün zirai dondan büyük zarar gördüğünü tespit ettik,” dedi.

AFALETİN ETKİLERİ VE ZİRAAT TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Bayraktar, bazı meyve dallarında oluşan yanmanın afetin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti. İncelemelerinin ardından Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesisleri’nde Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ilçe ziraat odaları temsilcileriyle bir araya geldi.