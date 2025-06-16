Kayısı Hasadı Arsuz’da Başladı. Fiyatlar 50-70 TL Arasında. Üreticiler Sıcaklarda Zorlu Çalışıyor. 30 Dönümden 40 Ton Bekliyoruz. Malatya’daki Don, İlgi Artırıyor. Kayısı Farklı Bir Tat

KAYISI HASADI HIZLA DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kayısı hasadı başlamış durumda. Damaklarda bıraktığı o eşsiz aroma ve lezzetiyle bu kayısının kilosu 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye’nin verimli topraklarından biri olan Hatay’da, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan zirai don birçok ürüne zarar vermişti. Ancak, zirai dondan etkilenmeyen Arsuz ilçesinde kayısı hasadı bugün itibarıyla sürüyor.

Kurtbağı Mahallesi’nde kayısının hasadı yapılırken, çiftçiler 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada zorlu bir mesainin içindeler. İşçiler, günde bin TL yevmiye alırken, kayısı tarladan 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye’de kayısı üretiminin büyük kısmını karşılayan Malatya’daki kayısı hasadının zirai don nedeniyle olumsuz etkilenmesi, Arsuz kayısısına olan ilgiyi artırıyor.

Hasada sabahın erken saatlerinde başlayan üretici 33 yaşındaki Sezer Kala, “Bu yıl 30 dönümlük araziden 40 ton kayısı almayı bekliyoruz” diyor. Geçmişi 50 yıla dayanan kayısı ağaçlarıyla, hasada daha bir hafta önce başladıklarını ifade eden Kala, sürecin yaklaşık 45-50 gün süreceğini vurguluyor. Arazisinde yaklaşık 300 yetişkin ağaç bulunduğunu belirten üretici, “Dışarıdan işçi getiriyoruz; günübirlik ya da mevsimlik işçilerle çalışıyoruz. Yevmiye bin TL. Havalar çok sıcak, önümüzdeki üç gün daha sıcak görünüyor” diye ekliyor.

Hasadın henüz yeni başladığı için fiyatların tam olarak oturmadığını vurgulayan Kala, “Şu anda kayısı 50 TL ile 70 TL arasında alıcı buluyor. Malatya’da her yerde don oldu ama bizim bölgede çiçek donduktan sonra açtığı için etkilenmedik. Biz dondan zarar görmedik. Allah herkesin yardımcısı olsun” diyerek Kayısının eşsiz tadını vurguluyor.