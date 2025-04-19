Kayısı Ürün Kaybı Yüzde Yüz

MALATYA’DA KAYISI ÜRÜN KAYBI YÜZDE YÜZE ULAŞTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya’daki zirai don olayının kayısı bahçelerinde büyük kayıplara yol açtığını ifade etti. Malatya’nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi’nde üreticilerle bir araya gelen Bayraktar, odada başkanlarıyla birlikte zarar gören bahçeleri inceledi. Bu incelemelerin sonucunda, “Yaptığımız tespitlerde kayısı bahçelerinde yüzde yüze varan zararlar söz konusu. Üreticilerimizin büyük kısmı mağdur durumda” dedi.

KAYISI, STRATEJİK BİR ÜRÜN

Kayısının Malatya ve Türkiye için ne denli önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Bayraktar, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70’inin bu bölgede yapıldığını hatırlattı. Üreticilerin uğradığı zararların büyük olduğunu belirten Bayraktar, bu durumda devlet desteklerinin bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğine bağlı afet olaylarının Türkiye genelinde ciddi bir şekilde arttığını dile getiren Bayraktar, “10 Nisan’da başlayan zirai don 3-4 gün sürdü. Türkiye, son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerini yaşadı. Bu da birçok üründe olduğu gibi kayısıda da büyük hasara yol açtı” dedi.

Zirai dondan 65 farklı şehirdeki üreticilerin etkilendiğini kaydeden Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı destek çalışmalarını olumlu bulduğunu, ancak üreticilerin çeşitli talepleri olduğunu anlattı. Bu talepler arasında ‘üreticilerin bankalara olan borçlarının yapılandırılması, yeni kredi imkanları sağlanması, sulama ücretlerinde indirim yapılması ve SGK primlerinin düşürülerek hazine desteği verilmesi’ bulunuyor. Bayraktar, konunun peşini bırakmayacaklarını belirterek, ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını ve üreticilerin sorunlarının çözümü için çaba gösterdiklerini bildirdi.