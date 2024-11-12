Kayıt Dışı İstihdam İçin Cezalar Açıklandı

İŞ YERLERİ DENETİMLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bu yıl ekim ayına kadar gerçekleştirilen denetimlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Toplamda 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve bu denetimler sonucunda 17 bin 284 kayıt dışı çalışanın yanı sıra 67 bin 398 sahte sigortalının tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca, bu süreçte 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira tutarında idari para cezasının uygulandığını duyurdu.

ÇALIŞAN HAKLARINI KORUMA AMAÇLI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çalışan haklarının korunması ve iş hayatının sürdürülebilirliği için sağlam bir çaba gösterdiklerini belirtti. Denetimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapıldığını vurgulayarak, bu denetimlerle hak ihlallerinin önüne geçtiklerini ifade etti. 2024 yılı itibarıyla Ocak-Ekim döneminde yapılan denetimlerin kapsamı, iş yerlerinin etkili bir şekilde kontrol edildiğini göstermektedir.