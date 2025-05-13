Kayıt Dışı İstihdam; Ülke Sorunudur

İSTANBUL SGK İL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Sertbaş, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Sertbaş, “Kayıt dışı istihdam, ülke olarak hepimizin sorunudur ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta, gelecek kuşakların güvencesini riske sokmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artması; sosyal güvenliğin güçlenmesini, bireylerin geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacaktır” diye belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE POLİTİKALARI

Sertbaş, yaptığı açıklamada sosyal güvenliğin amacını şu sözlerle ifade etti: “Sosyal güvenlik; bireyleri yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik risklere karşı korumayı amaçlayan politika ve sistemler bütünüdür.” Ayrıca, kayıt dışı istihdamla mücadelede çeşitli stratejilerin uygulandığını belirtti. Bu stratejiler arasında “hizmet kalitesinin artırılması, kurumlar arası veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, denetim sisteminin etkinliğinin artırılması” gibi yöntemler yer alıyor.

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ RİSKLER VE SOSYAL GÜVENLİK

Sertbaş, çalışma hayatının önemli unsurlarına dikkat çekerek, “Çalışma hayatı, birbirini tamamlayan unsurlar üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Bu unsurlardan birinin eksikliği, sistemin bütününü olumsuz etkileyebilir.” şeklinde konuştu. İnsanın yalnızca geçim kaynağı sağlamasının ötesinde, üretken olmak ve topluma fayda sağlamak için de çalıştığını vurguladı. Çalışamama durumlarında sosyal güvenlik sisteminin devreye girdiğini belirtti.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN OLUMSUZ ETKİLERİ

Sertbaş, “Kayıt dışı istihdam, çalıştığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumudur.” diyerek bu durumun hem çalışanlar hem de işverenler açısından oluşturduğu olumsuz etkileri sıraladı. Sigortasız çalışanların birçok yasal haktan yoksun kaldığını ve işverenler için de haksız rekabete neden olduğunu ifade etti.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI AZALTMA ÇABALARI

Sertbaş, kayıt dışı istihdamın önemli bir sorun olduğunu belirterek, “Bugüne kadar birçok yöntemle bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmış ve bu çabalar sonucunda kayıt dışı istihdam oranlarında ciddi azalmalar sağlanmıştır.” dedi. Kurumun uygulamalarıyla hizmet kalitesinin artırılması, veri paylaşımına dayalı denetimlerin etkinleştirilmesi gibi stratejiler geliştirdiklerini ekledi.

TEKNOLOJİ VE DENETİM SÜREÇLERİ

Sertbaş, “Kurum işlemlerinin çoğu elektronik ortama aktarılmış, işlem süreçleri kısaltılmış ve kırtasiyecilik azaltılmıştır.” diyerek iletişim ve denetim süreçlerinin daha etkin hale geldiğini söyledi. Ayrıca, sigortasız çalışanların tespitinin kolaylaştığını ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapıldığını belirtti.

BİLGİLENDİRME VE REHBERLİK FAALİYETLERİ

Sertbaş, denetimlerin yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerinin önemine değinerek, çeşitli seminerler ve bilgilendirme kampanyaları düzenlendiğini vurguladı. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına toplumda kayıtlı çalışmanın özendirilmesi gerektiğini yineleyerek, “Kayıt dışı istihdam, ülke olarak hepimizin sorunudur ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmakta, gelecek kuşakların güvencesini riske sokmaktadır.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.