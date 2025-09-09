Kayıt, Yurt, Burs Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Kayıttan Yurda, Burstan Yaşama: Öğrenciler İçin Bilgilendirme Toplantısı” etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlik, Kariyer Merkezi Kariyer Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Yasemin Olgaç Akar’ın moderatörlüğünde yapıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, konuşmacı olarak katıldı.

KAYIT İŞLEMLERİ VE DESTEK HİZMETLERİ

Tahir Güney, Düzce Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik kayıt işlemleri, yurt imkanları, burslar ve akademik süreçler hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Ayrıca, “2025-2026 akademik yılının herkes için başarılı, verimli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyorum” dedi. Güney, kayıt, ders seçimi, öğrenci bilgi sistemine erişim, sınav süreçleri ve mezuniyet işlemleri gibi konularda öğrencilere rehberlik ettiklerini dile getirdi.

YURT VE DERS SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİLER

Düzce Üniversitesi’nin doluluk oranları ve ek yerleştirme süreci hakkında da bilgiler paylaşan Güney, KYK yurt kontenjanları ile başvuru süreçleri hakkında soruları yanıtladı. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ders seçme sürecine ilişkin de kritik bilgiler sundu. 22 Eylül 2025’te başlayacak Güz Dönemi öncesinde öğrenci bilgi sistemine giriş adımlarını ve akademik takvimde dikkat edilmesi gereken noktaları detaylandırdı.

EĞİTİM SÜRECİ VE GEÇİŞ İMKANLARI

Eğitim-öğretim sürecinde döneme özgü sınavların işleyişi ve mezuniyet için gerekli şartlar hakkında da bilgi veren Güney, Düzce Üniversitesi’nde sunulan yandal ve çift anadal programlarının, öğrencilere sağlamış olduğu akademik ve mesleki avantajları aktardı. Son olarak, üniversitedeki yatay ve dikey geçiş imkanları, başvuru şartları ve sürecin işleyişini açık bir şekilde açıklayarak, “Üniversitemiz, öğrencilerimizin akademik ve sosyal yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Amacımız, her öğrencimizin kendini geliştirebileceği, güvenli ve verimli bir eğitim hayatı yaşamasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.