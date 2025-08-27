Haberler

Kayıtlı Abcd Bçk, Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

KÖY ZİYARETLERİYLE VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyareti gerçekleştirdi ve bu ziyaretler sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Bıçak, ziyareti sırasında kurum amirleriyle birlikte Kümbet, Çukurtepe, Yoncalık, Kargapazarı, Taşlıçay ve Toklular köylerini ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR VE VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Ziyaretleri sırasında, Bıçak vatandaşlara yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek, bu konuda bir değerlendirme yapma fırsatı buldu. Kaymakam Bıçak, köylerde tamamlanan ve devam eden inşaat çalışmalarını da gözlemledi.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

