Kayıtlı Abcd Bçk, Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

KÖY ZİYARETLERİYLE VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyareti gerçekleştirdi ve bu ziyaretler sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Bıçak, ziyareti sırasında kurum amirleriyle birlikte Kümbet, Çukurtepe, Yoncalık, Kargapazarı, Taşlıçay ve Toklular köylerini ziyaret etti.

ÇALIŞMALAR VE VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Ziyaretleri sırasında, Bıçak vatandaşlara yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek, bu konuda bir değerlendirme yapma fırsatı buldu. Kaymakam Bıçak, köylerde tamamlanan ve devam eden inşaat çalışmalarını da gözlemledi.