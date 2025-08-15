Kayıtlı Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

KAYMAKAMIN KÖY ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Suçatı, Viranşehir, Dörtyol, Harmantepe, Kazanlı ve Ilıpınar köylerini ziyaret eden Bıçak, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında kaymakam, köylülerin taleplerini dinleme fırsatı buldu.

Kaymakam Bıçak, köylerde tamamlanan ve halen devam eden projeleri yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Bu tür ziyaretlerin yerel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.