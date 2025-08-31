Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Şampiyonası Yapıldı

TEKERLEKLİ PATEN ŞAMPİYONASI KARAMAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman’da yapıldı. 28 Ağustos’ta başlayan etkinlik, Merkez Spor Salonu yerleşkesinde dört gün boyunca sürdü ve 13 ilden yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

YARIŞMALARDA KATEGORİ ŞAMPİYONLARI BELİRLENDİ

Etkinliğin son gününde sporcular, 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 19+ yaş kategorilerinde 1000, 3000 ve 5000 metre mesafelerde şiddetli bir mücadele sergiledi. Yarışların tamamlanmasının ardından, 2017-2018 doğumlu sporcular için Tekerlekli Paten Minikler Festivali gerçekleştirildi. Bu festivalde takımlar kategorisinde Kocaeli takımı birinci, İstanbul takımı ikinci ve Kayseri takımı üçüncü oldu.

ÖDÜLLERİ PROTOKOL ÜYELERİ TESLİM ETTİ

Şampiyona sonunda başarı gösteren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile diğer protokol üyelerince takdim edildi.