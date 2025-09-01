Haberler

Kaymakam Ali Güldoğan Açık Kapıda Buluştu

İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşlarla etkili bir iletişim kurmak ve onların taleplerini etkin bir şekilde alarak hızlı sonuçlar elde etmek amacıyla “Açık Kapı” biriminde buluştu. Kaymakamlık girişinde hizmet veren bu birimi ziyaret eden Güldoğan, birçok vatandaşın sorun ve taleplerini tek tek dinledi.

VATANDAŞLARIN ÖNEMİ

Açık Kapı’da vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Ali Güldoğan, “Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. 7’den 70’e tüm vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak görevimiz. Onların huzuru için buradayız. Not aldık, notlar aldırdık, gerekenlerin yapılması konusunda talimatlarımızı verdik. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, kaymakam, vatandaşların kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için Açık Kapıya müracaat edebileceklerini de belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Haberler

Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.