Kaymakam Aslan, Esnafla Bir Araya Geldi

PAZAR ZİYARETİ

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçede yeni açılan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tezgahları tek tek dolaşan Kaymakam Aslan, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyip taleplerini ve önerilerini dikkatle dinledi.

VATANDAŞLARLA SOHBET

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Aslan, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi ve keyifli anlar yaşandı. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Her hafta farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Sinanpaşa Pazar Yeri, bu hafta da yoğun ilgi gördü. Kaymakam Aslan, “Emek vererek geçimini sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; bereketli ve hayırlı kazançlar diliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.