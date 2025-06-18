Kaymakam Aslan, Sporcuları Tebrik Etti

BAŞARILI SPORCULARIN AĞIRLANMASI

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Fatma Yılmaz ile azmiyle ilham kaynağı olan Emine Beyza Barışkan’ı makamında kabul etti. Genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Aslan, antrenör Yakup Yağcı’ya da emeği için teşekkürlerini sundu.

GENÇLERE İLHAM VEREN BAŞARILAR

Kaymakam Aslan, sporcuların ulusal ve uluslararası kapsamda elde ettikleri başarıların gerçekten gurur verici olduğunu belirtti ve bu tarz başarıların gençler için ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Emrah Aslan, “İnanıyorum ki gençlerimiz azim ve disiplinle çalışarak daha nice büyük başarılara imza atacaklardır” şeklinde konuştu.