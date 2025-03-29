Kaymakam Aslantatar, Öğretmenlerle İftar Programında Buluştu

SARIKAMIŞ’TA İFTAR SOFRALARI BİR ARAYA GETİRDİ

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar programında öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Aslantatar, Ramazan ayının güzelliklerinden birinin iftar sofralarını süsleyen nimetleri paylaşmak olduğunu vurguladı ve öğretmenlerle birlikte iftar yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

EĞİTİMCİLERDEN TEŞEKKÜR

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin eğitim hayatlarında motivasyon kaynağı olduğunu belirtti ve Kaymakam Aslantatar’a teşekkür etti. Program sonrasında Kaymakam Aslantatar, öğretmenlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi ve başarı dileklerinde bulundu.

Sarıkamış Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Enis Aslantatar’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, şube müdürleri ve okul idarecileri de katıldı.