Kaymakam Ayhan Veda Yemeğinde Duygusal Anlar Yaşadı

MÜDURNU İLÇESİ KAYMAKAMINDAN DUYGULU VEDA
BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDEN TAYİNİ ÇIKAN KAYMAKAM AYHAN KALAYCIOĞLU, VEDA YEMEĞİNDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA RESMİ GAZETEDEN YAYIMLANAN KAYMAKAMLAR KARARNAMESİ İLE MUDURNU’DAN KAHRAMANMARAŞ’IN NURHAK İLÇESİNE ATANAN KAYMAKAM AYHAN KALAYCIOĞLU İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ. BU PROGRAMDA İL PROTOKOLÜ, DAİRE MÜDÜRLERİ, MUHTARLAR VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ YER ALDI.
KAYMAKAM KALAYCIOĞLU’NDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR
DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI PROGRAMDA KAYMAKAM KALAYCIOĞLU, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI. VEDA YEMEĞİNDE KONUŞAN KAYMAKAM KALAYCIOĞLU, MUDURNU’DA GÖREV YAPTIĞI SÜRE BOYUNCA BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADIĞINI BELİRTEREK, “MUDURNU’DA OLA BİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLU OLDUM. MUDURNU İNSANLARI GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL İNSANLAR. BURADA GÖREV YAPTIĞIM SÜRE BOYUNCA MESAİ ARKADAŞLARIMLA GÜZEL BİR UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE YENİ GÖREV YERİMİZE GİDECEĞİZ. BURADA GEÇİRDİĞİMİZ GÜNLER İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM” DEDİ.
DAVETLİLERDEN HEDİYELER
PROGRAMA SONUNDA KAYMAKAM KALAYCIOĞLU’NA, DAVETLİLER TARAFINDAN GÜNÜN ANISINA HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ. BU DUYGULU ANLAR, VEDA YEMEĞİNİN UNUTULMAZ GÜNLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI.