Kaymakam Çamkerten, Devrekani’ye veda etti

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Bingöl’ün Kiğı ilçesine tayini çıkan Kastamonu’nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, görev süresinin ardından ilçeye veda etti. Yaklaşık 2 yıl boyunca görev yaptığı Devrekani Hükümet Konağı önünde veda programı gerçekleştirildi. Bu programda Çamkerten’in zaman zaman duygulandığı dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Devrekani’ye büyük bir sevgi beslediğini ifade eden Kaymakam Çamkerten, “Eğer kabul ederseniz, artık ben de Devrekani’nin bir evladı olarak sizlere veda ediyorum. Buna bir veda demeyelim, bir ara veriyoruz diyelim. Devrekani’yi hiçbir zaman afet, musibet, bela bulmasın.” dedi. İlçe halkından helallik isteyen Çamkerten, “Benden yana bir hakkım yoktur, varsa da helali hoş olsun. Rabb’im cennetinde buluştursun. Elbette eksiğimiz, kusurumuz olmuştur.” şeklinde konuştu.

ANILARLA DOPDOLU BİR VEDA

Konuşmasını Kastamonu’ya özgü yerel ağızla sürdürerek, bölgedeki anılarını paylaşan Çamkerten, “Gıcı (kozalak) topladık, et ekmeği yedik, mantar topladık, ibi (hindi) yedik, kapıyı da gıygaşuk (yarım açık) bıraktık. Nasrullah’tan suyu içtik, Gambur Köprü’den geçtik.” dedi. Kaymakam, herkese Bingöl’de evleri olduğunu hatırlatarak, “Yolunuz düşerse şeref duyarım.” ifadelerinde bulundu.

VEDA ANLARI

Çamkerten, büyüğünden küçüğüne herkesle tek tek vedalaşarak, ilçeden ayrıldı. Devrekani’deki görev süresi boyunca unutamaz anılarla dolu bir dönem geçiren Kaymakam, ayrılırken duygusal bir atmosfer yarattı.