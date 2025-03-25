Kaymakam Çelik Öğrencilerle İftarda Buluştu

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA DÖNEMİ

Erzurum’un Oltu İlçesi Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Anadolu Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeği, Oltu Hacı Baba Cağ Döner Salonu’nda düzenlendi. Yemek öncesinde, Aslanpaşa Camii Müezzini Naci Yıldırım tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar yapıldı.

HEDEF BAŞARI VE KÜLTÜREL PAYLAŞIM

İftar açıldıktan sonra Oltu Kaymakamı Çelik ve Oltu Cumhuriyet Başsavcısı, programa katılan öğrencilere birer kitap hediye etti. Kaymakam Çelik, yaptığı konuşmada bu tür organizasyonların gençlerle buluşmanın önemini vurguladı. Oltu’daki eğitim çalışmaları ile ilgili olarak, bu faaliyetlerin devam edeceğini belirten Çelik, öğrencilere derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi. İftar yemeği, öğrenciler arasında dostça bir ortam oluşturarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.