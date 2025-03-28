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Kaymakam Dalak’tan Şehit Ailelerine Ziyaretler

RAMAZAN ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa’nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, onlarla hem hallerini sordu hem de dertlerini dinledi. Bu ziyaretlerle birlikte devletin şehit aileleri ve gazilerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE İFTAR ZİYARETLERİ

Kaymakam Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ve Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz, Ramazan süresince ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar ziyaretleri yaptı. Son olarak şehit polis kızı Emine Yüksel ve Gazi Mustafa Gürsoy’un evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

DEVLET HER ZAMAN YANLARINDA

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, şehit ve gazi aileleriyle iftar sofrasında buluştu. Ziyaretlerinde, “Ramazan ayı süresince eşim ile birlikte ilçemizdeki şehit ve gazi ailelerimizin evlerine misafir olduk. Dert ve sorunlarını dinledim. Devlet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız.” diyerek ailelere olan desteklerini dile getirdi.

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