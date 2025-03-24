Kaymakam Demir’den Bitlis’te İnceleme Ziyareti

CAMİ ZİYARETİ

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte yapımı son aşamalara gelen Mescidi Aksa Camisi’ni ziyaret etti. Kaymakam Demir, ilk olarak Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan caminin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 2023 yılında hayırseverlerin, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla başlanan caminin inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Kaymakam Demir, emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca, bu tür projelerin toplum için önemli olduğunu belirtti.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ ZİYARETİ

Kaymakam Demir, ardından Esentepe Mahallesi’nde İlçe Müftülüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2024 yılında yapımına başlanıp bu yıl tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezin gençlere hayırlı olması dileğinde bulunan Kaymakam Demir, gençlerin sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayacak olan bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese minnettarlığını iletti.