Kaymakam Demir’in Ziyareti Heyecan Yarattı

HEYECAN VE SAMİMİYET

Balıkesir’in Balya ilçesinde Kaymakam Zeynep Biber Demir, yaptığı ziyaretle halkın büyük bir heyecan duymasını sağladı. Yöredeki sakinler, mülki amirlerinin sıkça görülmemesi ile ilgili olduğu için, 84 yaşındaki bir teyze, Kaymakam Demir’i coşkuyla karşıladı. Teyzenin “İki gündür heyecandan uyuyamadım, kaymakam gelecek dediler!” sözleri, halkın içtenliğini bir kez daha gösterdi.

ANILAR VE BAĞLAR

Kaymakam Demir, bu özel anı sosyal medya üzerinden paylaşarak, “Canım teyzem, yüzümüzü gülümsetti” şeklinde bir ifade kullandı. Kayalar Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, bir şehit ailesini de unutarak onlara plaket takdim etti. Ziyaretinin ardından mahalle sakinleriyle çay bahçesinde bir araya gelip, onların sorunlarını dinleyerek yerel halkla olan bağlarını kuvvetlendirdi.

SAMİMİ ATMOSFER

Bu anlamlı ziyaret, kaymakamlık ile halk arasındaki bağı pekiştirdi ve Balya’nın samimi atmosferini bir kez daha ortaya koydu.