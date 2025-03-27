Kaymakam Demirci Öğrencilere Mesleğini Anlattı

KAYMAKAM DEMİRCİ, ÇOCUKLARA MESLEĞİNİ TANITTI

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, genç öğrencilere kaymakamlık mesleğini tanıtarak, bu konudaki bilgilerini paylaştı. Sultandağı Selçuk İlkokulu 3-A sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Kaymakam Demirci’yi ziyaret ederek merak ettikleri konuları kendisiyle paylaştı.

ÖĞRENCİLERİ DİNLEDİ

20’ye yakın öğrenci, sınıf öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette Kaymakam Demirci, mesleği hakkında detaylar verirken, çocukların yerel yönetimlerle ilgili merak ettiği soruları da yanıtladı. Ziyaret, samimi bir atmosferde geçerken Kaymakam Demirci, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.