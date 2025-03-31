Kaymakam Demirtaş, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNE BAYRAM ZİYARETİ

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti. Demirtaş, bu ziyarette şehidin ailesiyle bir araya gelerek bayramın huzur ve mutluluğunu paylaştı. Ziyaret sırasında şehidin kahramanlığından söz edilerek, aileye olan minnet duygusu dile getirildi. Kaymakam Demirtaş, devletin şehit ailelerinin her daim yanında olduğunu ifade etti.

ŞEHİT BÜLENT AKTAŞ’IN AİLESİNE DESTEK

Şehit Bülent Aktaş’ın ailesine yapılan ziyarette Kaymakam Demirtaş’a ilçe protokolü de eşlik etti. Şehit ailesi, ziyaretin kendilerini derinden duygulandırdığını belirterek, bayramda yapılan böyle bir ziyaretin anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Aile, vatan uğruna canını feda eden şehidin hatırasını yaşatmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

DEVLETİN ŞEHİT AİLELERİNE VERDİĞİ ÖNEM

Kaymakam İsmail Demirtaş, bayramda şehit ailelerinin asla yalnız bırakılmadığını vurguladı. “Şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmaz. Bizler, devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız” şeklinde konuştu. Ziyaret, sıcak bir ortamda gerçekleştirildi. Kaymakam Demirtaş ve protokol üyeleri, şehit ailesinin bayramını kutlayarak, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha ifade etti.