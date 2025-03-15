Kaymakam Demirtaş, Şehit Ailesiyle İftarda Buluştu

İFTARDA ŞEHİT AİLESİYLE BİR ARAYA GELİNDİ

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, vatanı için canını veren şehit Piyade Onbaşı Ergün Ünlü’nün ailesiyle birlikte iftar yemeği düzenledi. Kaymakam Demirtaş, 1990 yılında Hakkari’de askerliğini yaparken şehit düşen Ergün Ünlü’nün ailesini, Duraklı köyündeki evlerinde ziyaret ederek iftar sofrasında buluştu.

SAMİMİ BİR ORTAMDA SOHBET EDİLDİ

İftar yemeği, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Kaymakam Demirtaş, şehit ailesiyle uzun sohbetler ederek onların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Demirtaş, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, devletimizin ve milletimizin baş tacıdır. Onların acısı hepimizin acısıdır. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İftar programı boyunca duygusal anlar yaşandı. Şehit ailesi, bu anlamlı ziyaret ve destek için Kaymakam Demirtaş’a teşekkürlerini iletti.