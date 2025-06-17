Kaymakam Doğru, Öğrencileri Ödüllendirdi

ÖDÜLLENDİRME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Aydın’da düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatları’nda birincilik kazanan Murat İrem Delgen Ortaokulu öğrencilerini ağırladı ve ödüllendirdi. Başarı gösteren öğrenciler, Ayten Nisa Korkmaz, Necdet Kılcı ve Ümran Duru Demirel, öğretmenleriyle birlikte Kaymakam Doğru’yu ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI GURUR VERİCİ

Kaymakam Doğru, öğrencilerin akademik başarılarından gurur duyduğunu belirterek, onları ödüllendirdi. Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Kaymakam Doğru, “Bu tür akademik başarılar ilçemiz adına gurur verici. Gençlerimizi hem akademik hem de sosyal anlamda desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.