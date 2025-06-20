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Kaymakam E. Aslan, Garipce’de Vatandaşlarla Buluştu

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Garipce’de düzenlenen Halk Günü toplantısında halk ile bir araya geldi. Toplantı, ilçeye bağlı Garipce köyünde gerçekleşti ve kurum amirlerinin de katılımıyla yapıldı. Bu buluşma, mahalle sakinlerinin istek, talep ve önerilerini doğrudan iletme olanağı sağladı.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Kaymakam Aslan, vatandaşların dile getirdiği sorunları dikkatlice dinleyerek, ilgili kurumlara gerekli yönlendirmeleri yaptı. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili bir şekilde ulaştırılması için bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı. Aslan, devletin her zaman milletin yanında olduğunu dile getirerek, toplantının karşılıklı anlayış ve dostane bir ortamda sona erdiğini belirtti.

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