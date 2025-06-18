Kaymakam Emrah Aslan, Başarıları Kutladı.

BAŞARIYI KUTLAMAK

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Kuzey Makedonya’da düzenlenen U-17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden gümüş madalya sahibi Fatma Yılmaz ile azmiyle herkese ilham veren Emine Beyza Barışkan’ı makamında ağırladı.

TEŞEKKÜR VE TEBRİKLER

Kaymakam Aslan, genç sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, antrenör Yakup Yağcı’ya da gayretlerinden dolayı şükranlarını sundu. Sporcuların ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıların büyük bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Kaymakam, bu tarz başarıların gençlere ışık tuttuğunu belirtti.

Kaymakam Emrah Aslan, “İnanıyorum ki gençlerimiz azim ve disiplinle çalışarak daha nice büyük başarılara imza atacaklardır” şeklinde açıklama yaptı. Bu anlamda sporcuların motivasyonu ve azmi ön planda tutuluyor.